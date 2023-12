Jeden slavný hotel v centru Prahy, nespočet velkých příběhů, které se tu od třicátých let odehrály a devět signature drinků, které vás provedou jeho leckdy divokou historií. Vydejte se do Štěpánské ulice a bočním vstupem vejděte do stylového baru Alcron. A Alcronem také začněte: gin, jablko, okurka a libeček. Osvěžující kompletní chuť dává vzpomínat na architekta a hoteliéra Ing. Aloise Kroftu, který dal svému hotelu také název, iniciály svého jména. Byl jedním z prvních, kdo tehdy měl automobil, dokonce si nechal přivézt americký vůz Lincoln s poznávací značkou číslo 47 – to je i název druhého drinku, který je twistem na Old Fashioned. „A jak tak jezdil po Praze v tom Lincolnu, tak potkal svoji budoucí ženu Olgu,“ vypráví místní šéfbarman Daniel Prokeš. Gin, citrus, malinový vermut a malinový kyseláč. „Olga byla možná dokonce první rejdařka na světě. Později ho ale opustila a i s dětmi se odstěhovala za jedním jachtařem do Spojených států, kde později vlastnila dvanáct tankerů! A Krofta časem potkal svoji múzu…“

