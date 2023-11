Nejen sestry

Poslala mi několik fotek s tělesnou a jasně červenou esencí se slovy: „Další výborná výstava u Hauser & Wirth.“ Má sestra Romana je momentálně v New Yorku a její snímky byly pohledem do instalace jedné z nejvýznamnějších postav současného umění Louise Bourgeois (1911–2010). Výstava s názvem Once there was a mother logicky referuje o mateřství, bytostném tématu francouzské umělkyně. Je to také jedna z vět knihy ilustrací z roku 1947, kdy Louise již žila v New Yorku a vychovávala tři syny. Její ilustrace se však dotýkají pocitu osamělosti, odcizení a nedostatku komunikace a poukazují na fyzickou a duševní křehkost ženy. Vedle raných prací výstavě dominují grafické listy z pozdních let. Dvě díla vznikla rok před její smrtí a mluví o strachu (z prázdnoty). Obrovská výšivka ciferníku hodin s ručičkami na 19 a 11 indikuje datum narození a 24 grafik představuje koláž vlastního života. Oeuvre této inovativní Francouzky je hluboce protkané osobní zkušeností ženy a matky. Louise působila fyzicky velice křehce, byla však komplikovanou osobností, která svou nekompromisností inspirovala řadu umělkyň a umělců.

