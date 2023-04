Dobrá whisky je jako dobré víno. „Když se dělá kvalitně, používáte jen ty nejlepší suroviny, je to čistý, krásný produkt. A nejinak je tomu právě u whisky,“ říká jeden z největších tuzemských odborníků na jantarově zbarvený destilát Zdenek Kortiš. „Oba nápoje mají svou degustační kulturu, která má jasná pravidla. Je dobré vědět, s jakým jídlem kterou značku párovat nebo jak nejlépe polechtat chuťové pohárky konkrétního zákazníka. A také je třeba při degustaci dodržovat logickou posloupnost.“ Ideálně bychom prý měli začít těmi lehčími, mladšího data. A postupně to graduje! „Jdeme výš a výš, a to i s procenty,“ doplňuje Zdenek vzápětí. A na závěr nás čekají nejtěžší, nakouřené whisky.

