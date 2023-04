Vysoko nad švýcarské městečko Zermatt vystoupáte lanovkou za pár minut. Stanice Schwarzsee je ve výšce 2583 metrů nad mořem a kromě nástupu na krásnou červenou sjezdovku, která vyzkouší váš styl i pohotovost na rychle se měnícím profilu, tady na začátku března doslova ze sněhu a ledu vyrostla nová atrakce – sluneční hodiny od amerického umělce Daniela Arshama, který tím oslavil spolupráci s hodinářskou značkou Hublot.

Při vymýšlení instalace pojmenované jednoduše Light & Time se nechal inspirovat motivem šroubů na lunetě, které jsou typickým designovým prvkem nejúspěšnějšího modelu Hublot Big Bang. Uprostřed stojí dvacetimetrový zářivě bílý obelisk vyrýsovaný ze zmrzlého sněhu a za ním se majestátně tyčí hora Matterhorn. Jedna z nejkrásnějších alpských ikon, jejíž vrchol i přes extrémní obtížnost láká zkušené horolezce po generace.

Sluneční hodiny by měly zůstat pod Matterhornem až do léta, tedy pokud to příroda dovolí. Poslední roky už zima podle místních dávno není taková, jaká bývala… A Arsham to moc dobře ví: „Jde o dočasnou instalaci, která má připomínat, jak prchavý čas může být, zároveň ale díky ní vznikají vzpomínky všech, kdo se sem na vrchol vydají. A to v našich myslích překoná vteřiny, minuty, hodiny i dny.“

Značka Hublot má ke světu umění blízko, už dříve představila několik speciálních uměleckých edic, na kterých spolupracoval například Richard Orlinski nebo Takashi Murakami. Daniel Arsham patří mezi nejzajímavější a nejsledovanější umělce současnosti, hraje si s časem a jeho „zkorodovaná“ díla, z nichž vystupují cenné krystaly, jsou metaforou našeho vnímání současnosti, pátrání a stavění na minulosti a přenášení hodnot do budoucnosti.

Zdá se tak, že vzniklo ideální propojení umělce a výrobce hodinek. „Doufali jsme, že tenhle den přijde! Daniel Arsham je jeden z nejkreativnějších talentů a my jsme nadšení, že ho můžeme přivítat v rodině Hublot. Jeho odvážná a průkopnická tvorba perfektně zapadá do našeho světa – chceme být první, jedineční a odlišovat se od ostatních,“ podotkl Ricardo Guadalupe, ředitel Hublotu, který den před slavnostním odhalením v Zermattu oslavil 58. narozeniny.

A stejnou míru chvály na svého nového partnera pěje i Arsham, když si pod zasněženými vrcholky povídáme. „Hublot sleduji už řadu let, stejně jako projekty, kterými svět umění podporuje. Obdivuji jejich odvážný přístup k výrobě hodinek, designu i řemeslu. Líbí se mi, jak spojuje nápady i materiály a vytváří tak něco jedinečného,“ popisuje. Na ruce má hodinky stejně výjimečné, jako jsou jeho umělecká díla, neonově žluté Big Bang Tourbillon z limitované série padesáti kusů a cenovkou 220 tisíc eur.