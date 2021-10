Co se stane, když ikonickou modrou krabičku ­Tiffany vezme do rukou slavný umělec Daniel Arsham? Zničí ji, vdechne jí nový rozměr a vytvoří z ní umělecké dílo, a povýší tak nákup šperku na zcela novou úroveň. Bronzový objekt, kterým prorůstají zlaté krystaly, vypadá díky patině jako „archeologický nález“. A právě to Arsham chtěl. Spojil minulost, přítomnost a budoucnost a ve svém newyorském ateliéru nechal krabičku „ošlehat časem“. Vytvořil tak ze současného předmětu něco, co by klidně mohlo být považováno za nalezený artefakt z dávných dob.

Výsledkem je limitovaná série 49 bronzových sošek, které ukrývají speciálně vytvořený náramek Tiffany Knot z bílého zlata s diamanty a tsavority – velmi vzácnými drahokamy objevenými v sedmdesátých letech v Tanzanii a Keni právě šperkařským domem Tiffany. To vše zabalené ještě do stylové dřevěné bedýnky.

„Barva krabičky Tiffany Blue je stoprocentně rozpoznatelná. Prostě ji poznáte. Já jsem ale chtěl, aby sloužila i jinému účelu, než pro jaký byla původně vytvořena. Dát jí patinu a stáří odkazující na její historii a ukázat, že ani za stovky let neztratí na svém významu,“ vysvětluje Arsham, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného umění. Jeho často obrovská díla, která jsou „poničená“ a poznamenaná erozí a zároveň důmyslně protkaná krystaly, vystavují galerie po celém světě.

Barvoslepost jako výhoda

Možná si říkáte, že jeho dílo nemá tu správnou modrou barvu typickou pro šperkařský dům. „Jsem barvoslepý, ne že bych barvy neviděl vůbec, vnímám je ale jen velmi omezeně. Stejně jako modrá Tiffany barva i patina je na první pohled jasně rozeznatelná. I když uznávám, že já to můžu vidět tak trochu jinak,“ připouští. Barvoslepost mu v tvorbě nebyla nikdy překážkou. Zásadní je pro něj bílá barva, občas doplněná šedou, ale třeba také jasně modrou. Velký důraz ovšem klade na tvar a použité materiály. Před pár lety vyzkoušel speciální brýle EnChroma, které barvoslepost redukují. Najednou viděl svět v jiném světle, dlouhé hodiny například pozoroval zelený trávník. Pak mu ale došlo, že se v barevném světě cítí zmateně, že ho barvy ruší a on nedokáže tvořit, a tak brýle zase odložil.

Daniel Arsham se narodil v americkém Clevelandu. Vyrůstal v Miami na Floridě, kde zažil jedny z nejsilnějších momentů svého života. Když mu bylo dvanáct let, zasáhl celou oblast devastující hurikán Andrew, jeden z nejsilnějších v historii, a vedle tisíců domovů zničil i ten jeho. Než se rodičům podařilo dům znovu postavit, žili dlouhé měsíce v přívěsu na zahradě. Bez elektřiny, bez auta, bez nutnosti chodit do školy a s ohništěm přede dveřmi, na kterém si vařili.

Daniela to fascinovalo, především ten samotný proces destrukce a následné obnovy, který zcela zásadně ovlivnil jeho tvorbu. Už tehdy měl tak jasno, že chce studovat architekturu. O pár let později díky plnému stipendiu absolvoval na newyorské Cooper Union a díky svému osobitému přístupu se brzy dostal mezi špičku. Od té doby spolupracoval například s firmami Dior, KITH, Adidas, Byredo, Rimowa nebo Porsche, ale vytvořil také jedinečné projekty spolu s hudebníkem Pharrellem Williamsem či hercem Jamesem Francem.

Nový náramek pro Tiffanyho, který Arsham představil začátkem září, je první vlaštovkou nové kolekce Knot, která zahrnuje i náhrdelníky a náušnice, a to jak ve žlutém, tak v červeném zlatě. Zatím se prodává na americkém a asijském trhu, v Evropě bude dostupná od ledna příštího roku.

Mimochodem, pokud chcete poznat Arshamovu tvorbu blíž, zajeďte si do Berlína, kde má právě teď výstavu nazvanou UNEARTHED. Hostí ji König Galerie, a to až do 24. října 2021.