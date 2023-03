Počasí na Islandu na konci února je přesně takové, jaké byste čekali. Silný vítr vás bičuje do tváří, každou chvíli padá z ocelového nebe studený déšť, a jestli na chvíli vykoukne slunce, je to spíš náhoda. Je to trochu šílené, ale má to něco do sebe! hlásí mi se smíchem po příjezdu do Reykjavíku kolega Mikoláš. Společně s fotografem Davidem Tureckým se tam vypravili za Markétou Irglovou, jedinou Češkou, která kdy získala Oscara a která se také objevila v kultovním seriálu Simpsonovi.

Její pohádkový příběh obalený do lásky, hudby a úspěchu jste už nejspíš slyšeli. Nás ale zajímalo, jak teď, přesně po patnácti letech od nejdůležitějšího momentu její muzikantské kariéry, tahle story pokračuje. Oceněná píseň Falling Slowly ze snímku Once má totiž od té doby stovky milionů přehrání na Spotify či YouTube a její současnou tvorbu pravidelně odebírá 800 tisíc posluchačů z celého světa.

Markéta Irglová i přes úspěch zůstala stát nohama na zemi. Chce zůstat nezávislá a pokračovat v tvrdé práci, kterou miluje. Stejnou pokoru ke své profesi mají i další ženy v našem březnovém čísle, věnovaném ženám: Denisa Strmisková, která navrhuje neotřelé interiéry, šéfkuchařka Eliška Hromková, jež přemýšlí nad surovinami na talíři asi víc než kdokoli z nás, nebo Tanja Lincke, berlínská architektka, která citlivě na ruinách minulosti vybudovala jedinečné místo pro budoucí život své rodiny.

V dnešním světě je touha po nezávislosti, pokora a neutuchající odhodlání potřeba víc, než se nám může zdát. Nechte se inspirovat našimi příběhy a probuďte v sobě touhu jít neustále dál…