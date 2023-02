Na pražské Letné, přesně na rohu Veletržní ulice a Františka Křížka, do dálky svítí červené dveře a velká okna zvou k nahlédnutí. Nedávno otevřené květinářství Les and Flowers se už u vstupu na první pohled liší od květinových obchodů, kam jen zaběhnete koupit puget a zase mizíte dál. Vřelý prostor s červeným perským kobercem, který pokrývá původní hexagonovou podlahu, a křesly vás přivítá vůní jehličí a květů a nenechá vás rychle odejít. Dlouhý stůl je pokrytý plnými vázami, které si říkají o bližší prozkoumání. Nebo aspoň přivonění.

Džamila Nováková miluje květiny. A také les. Když se tedy rozhodla, že by si chtěla otevřít květinářství, výběr jména byl snadný. A jedinečný prostor získala prý spíš náhodou - bydlí za rohem a denně chodila kolem zatažených červených rolet roky zavřených potravin, až jednou díky sestře zjistila, že je vyhlášený tendr na nového provozovatele. Přihlásila se a vyhrála. Do voňavého projektu se nadšeně přidala její dcera Claudie a dlouholetá kamarádka Janka Kellerová a po dvou měsících prací otevíraly.

Džamila se posledních dvacet let věnovala jako stylistka módě, občas si odskočila ještě k interiérovému designu. Teď každé ráno vymývá vázy, mění vodu, upravuje květy a těší se na zákazníky, kteří kolem jejího obchůdku začínají vytvářet komunitu. A to je přesně to, co podle ní květiny s lidmi dokážou - stmelovat.

Les and Flowers, Františka Křížka 27, Praha 7