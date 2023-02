Milí čtenáři,

na konci února to bude přesně rok od chvíle, kdy ruská agrese ochromila naši (možná naivní) víru v moderní demokratický svět, kde válka a nerespektování druhých nemají místo. Ukázala ale také neoblomnou hrdost a odvahu podceňovaného ukrajinského národa vedeného mužem, který se s tím nehodlá smířit. Bude to už rok, kdy osmadvacetiletá Svetlana spolu s dcerou, tchýní a švagrovou utekla z města Kryvyj Rih, kde nechaly manžely čekající na povolávací rozkaz, do jednoho panelákového bytu v Čerčanech. A bude to už pár dní, kdy se do ostřelovaného města vrátily. Domů. Nesmíme se bát, vysvětlovala. Je potřeba dívat se směrem k lepší budoucnosti.

Abychom se v tom budoucím světě lépe orientovali, věnujeme letošní první číslo trendům. Nebudeme na vás ale valit hromadou mikrotrendů, které se jen zachvějí na svém vlastním vrcholu, než zase upadnou do zapomnění. Trendem pro nás je směr, kterým se naše společnost ubírá, k čemu směřuje a čím žije. Nebo bude žít. Proto jsme na hlavní rozhovor povolali Michala Pěchoučka, největšího odborníka na umělou inteligenci u nás, který tvrdí, že AI ovlivňuje naše životy víc, než si myslíme, a asi by nás to mělo zajímat.

Přečtete si o budoucnosti módy, navštívíte obnovené architektonické skvosty, vydáte se na největší grónský ledovec i nejzajímavější skialpové trasy a prohlédnete si nejkrásnější kanceláře v Česku, které pro svou firmu nechal postavit Vojtěch Dorňák. Jeho Kloboucká lesní skromně vyrostla ve valašských kopcích až k třímiliardovému obratu a má s ní ještě velké plány.

Protože změna je život, s novým rokem se naše redakce PročNe ze dvou třetin obměnila. Bývalým kolegům děkuju a držím palce v nových, nejen pracovních výzvách. Zároveň vítám kolegy nové – Mikoláše Rece a Ondřeje Elsnera, kteří naskakují do našeho rozjetého vlaku a budou pro vás dál hledat a psát inspirativní příběhy plné jedinečnosti, krásy, úspěchu, odvahy i pokory.