Fascinující obrázky ze služby Midjourney nebo úryvky z povídání s chatbotem ChatGPT poslední týdny zaplňují sociální sítě. Možná jste si už také díky nim vyzkoušeli, co dokáže umělá inteligence (AI). Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické na ČVUT a technický ředitel společnosti Gen, dříve známé jako Avast, z toho ale ohromený není.

Spíš ho děsí, jaký svět okolo nás utkaly všudypřítomné algoritmy a že drtivou většinu lidí vůbec nezajímá, jak fungují. Je to černá skříňka, do které zvenku nikdo nevidí. „Umělá inteligence za nás dělá spoustu rozhodnutí a ani o tom nevíme. Výrazně to ovlivňuje náš život, jen to v rámci zjednodušování komplikovaných situací a nabídek nevidíme. A vlastně ani nechceme,“ říká padesátiletý vědec s tím, že jde o nenápadné ořezávání lidské svobody.

Rozvoj umělé inteligence prý přinese obrovský pokrok ve vědě a zdravotnictví, ale také plno negativních efektů. Zejména před manipulací bychom se měli mít na pozoru, varuje Pěchouček, jenž byl u vzniku dvou úspěšných AI start‑upů: kyberbezpečnostní Cognitive Security si koupil americký gigant Cisco a Blindspot.AI zazářil při předpovídání výsledků nedávné volby prezidenta.

Umělá inteligence je už teď méně či více nápadně všude okolo nás a ovlivňuje naše životy. A čeká nás prý toho ještě víc. Služby jako ChatGPT a Midjourney jsou jen předkrm, protože umělá inteligence nahradí plno lidských profesí. Některé obory ale nezmění. „Tam, kde se používá emoční a sociální inteligence, bude stále potřeba lidská práce.“

Když jste v 90. letech studoval, na školách se říkalo, že umělá inteligence nikdy nebude řídit auto a neporazí člověka ve hře Go. Bylo to období vědecké skepse, takzvaná „AI winter“. Zažíváme dnes „AI summer“?

Dá se to tak říct. I pohled na umělou inteligenci je cyklický. AI winter z přelomu století byla způsobená tím, že samotná technologie byla trošku utržená ze řetězu. Byla plná vizionářských myšlenek a idejí, často nesmyslných, a přitom neměla odpracované své fundamenty – jak teoreticky, tak prakticky.

A jak je to dnes?