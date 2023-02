Mrazem a větrem ošlehané vrcholky obklopující horské sedlo Pustevny mají v zimě pohádkovou atmosféru. Buky a smrky se vlivem povětrnostních podmínek křiví do neobvyklých tvarů. Všudypřítomná námraza pak jejich kouzlo už jen dokresluje. Stejně jako socha bájného Radegasta nebo stavby architekta Dušana Jurkoviče.

Leckoho možná překvapí, že se právě tady začal psát jeden z raných příběhů moderního českého skialpinismu a skitouringu. Díky malé skupince nadšenců, kteří se rozhodli brázdit vrcholky nejvýchodnějších českých hor v prašanu hlava nehlava. To, co začalo výstupy na Radhošť nebo Čerťák a sjezdy do údolí, skončilo neutuchající vášní, která ani téměř po třech dekádách nepolevuje.