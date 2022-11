Aljaška: Vzhůru po ledu

Na hory dnes leze kdekdo, ale lézt na ledu? To je teprve výzva! A když už, tak nejlépe rovnou v ledovém království na Aljašce, na největším po silnici dosažitelném ledovci Matanuska. V zimě vypadá obzvlášť impozantně a se správným vybavením a průvodcem se dostanete na místa a výhledy, které byste jinak dobývali těžko. Pokud ale hledáte něco méně fyzicky náročného, můžete zkusit túru po ledovci, na Matanuska zvládnete ujít kus cesty i v obyčejných turistických botách. V zimě navíc narazíte i na úchvatné ledové jeskyně. Na zdejší treky a krásu budete ještě dlouho vzpomínat.

Finsko: Sobí spřežení v Laponsku

Skvělá destinace na rodinnou dovolenou? Finské Laponsko. Děti si užijí městečko Rovaniemi, odkud údajně pochází Santa Claus, dospělí třeba rybaření na zamrzlém jezeře a všichni dohromady ocení nocleh pod hvězdami v proskleném iglú, kde vás na požádání vzbudí, pokud bude možné pozorovat polární záři. Jestli ale hledáte trochu adrenalinu, nesmíte vynechat jízdu se spřežením huskyů nebo sobů, kteří vás potáhnou magickou zasněženou přírodou; navštívit jde i sobí nebo husky farmu. Pohodlnější cestovatelé mohou zvolit cestu na sněžném skútru, tradicionalisté zase běžky, na kterých můžou křižovat národní parky a přespávat v otevřených chatách. Mrazivá a neokoukaná krajina Laponska vybízí zkrátka zažít zase něco nového.

Japonsko: Potápění pod ledem

Kvetoucí sakury, pulzující megalopole, buddhistické chrámy… Tyhle zážitky má z Japonska kdekdo. Jenže východoasijská země může být magnetem i v zimě, a to především její nejsevernější ostrov Hokkaidó. A proč se spokojit s lyžováním, když místní mrazy nabízejí mnohem exotičtější dobrodružství: potápění pod led. Cestu si naplánujte nejlépe na únor nebo březen a při ponoření pod hladinu se vám naskytne úchvatná podívaná. Pod vodu prosakují sluneční paprsky, proplétáte se mezi plujícími krami a pozorujete valovky, kraby a další mořské živočichy, jak se prodírají mezi korály a chaluhami. Až budete mít dost, dopřejete tělu odpočinek v geotermálních lázních, uvolníte svaly a budete popíjet saké. Vyrazit můžete klidně na denní výlet ze Sappora, největšího města na ostrově.

Chile: Freeride na sopce

Andy jsou nejdelším horským pásmem světa a také ideální destinací pro všechny milovníky freeridu. Volná jízda prašanem je kouzelným zážitkem pokaždé, v kulisách jihoamerického Chile ale může nabídnout scenerie, jaké jen tak nespatříte. Vyrazte třeba do zimního střediska u vulkanického komplexu Nevados de Chillán, kde můžete sjíždět sopku, zatímco ze sněhu půjde nahoru pára – jen pozor, vulkán je poměrně aktivní a musíte být ve střehu, kde se jezdit smí a kde ne. Odměnou vám ale bude pestrý terén, spousta malebných údolích i ďábelských převýšení. Vyzkoušet tady můžete také heliskiing, díky němuž se dostanete i na skrytá místa a za tím nejlepším sněhem široko daleko.

Švýcarsko: Bruslení na Lac de Joux

Švýcarské hory jsou krásné i v létě, ale v zimním období přece jen nabízejí ještě něco navíc. Jezero Lac de Joux ve výšce 1004 metrů nad mořem a obklopené pohořím Jura je jedním z nejpůvabnějších míst, kam se v zimě můžete vydat do přírody zabruslit si. Zhruba v polovině prosince spolehlivě zamrzá a stává se cílem i několika tisíc bruslařů denně. To číslo vás ale děsit nemusí. Jezero je totiž asi devět kilometrů dlouhé a kilometr široké, a tak se rozhodně nebudete mačkat v davu. Při bruslení se můžete nechat unášet jak krásnou přírodou okolo, tak i vesničkami Le Pont nebo L’Abbaye, které leží přímo u jezera a po bruslení si v nich odpočinete a můžete při tom pozorovat mumraj s hrnkem horké čokolády v rukou. Lac de Joux je navíc blízko hranice s Francií, a tak se v rámci dovolené dá vyrazit objíždět pitoreskní městečka v okolí nebo se vydat do nedalekých rušnějších destinací, jako je Lausanne nebo Ženeva.