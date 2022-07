Vincent Van Duysen oslavil letos na jaře 60. narozeniny a usoudil, že je to ideální čas ohlédnout se zpět. U příležitosti kolekce Zara Home+, kterou španělský řetězec plánuje dvakrát ročně doplňovat o nové návrhy, se belgický architekt a designér ponořil do archivů zachycujících tři dekády kariéry. Kromě profesního archivu – jeho práce se vyznačuje tlumenou, puristickou estetikou s důrazem na sofistikované, nadčasové kusy, které se zrodily jako revolta vůči přebujelosti 80. let – se ale vydal i do analýzy svého osobního vkusu. A tak je Kolekce 01 jakýmsi destilovaným odrazem jeho vlastních minulých i přítomných obývacích pokojů. Van Duysenovo DNA v jedné kolekci.

Série má celkem 19 kusů, její součástí je nábytek i bytové doplňky jako pohovky, křesla, stoly, stolky, lampy nebo textil. „Pro mě vše začíná přírodními materiály. Způsob, jakým ukazují své přirozené vlastnosti, nedostatky a původ. Pro tuto kolekci jsem použil materiály, o kterých jsem přesvědčen, že časem a používáním získávají na kráse. Masivní francouzský dub a sedlová kůže. Pevný len a nažehlená bavlna," říká tvůrce. Jedním z jeho nejoblíbenějších kusů je kaskádový Sidetable 02, který se v různých formách objevuje znovu a znovu po celou dobu jeho kariéry. Vázy či snad stojánky na tužky jsou vyrobeny z vápence Morón, který je po staletí jedním z pilířů španělské řemeslné tradice a těží se v Galicii, kde sídlí ústředí Zary.

Van Duysen, jehož návrhy se obvykle objevují pouze v luxusních kolekcích, třeba pro značku Molteni & C, kde je kreativním ředitelem, se pro spolupráci se Zara Home rozhodl také proto, že je podle svých slov „demokrat, srdcem i duší.“ Kolekce je tak pro fanoušky designu příležitostí pořídit si ikonický kus za mnohem dostupnější cenu. Kusy byly navrženy tak, aby pracovaly s měřítkem a stylem jak bytu v metropoli, tak venkovského domu. „Můj nábytek najde místo v jakémkoli obývacím pokoji pro jakoukoli osobu kdekoli na světě,“ říká mistr designu redukovaného na jeho samotnou podstatu. Jeho kolekce se nedožadují pozornosti, naopak. Vynikají svou jednoduchostí a klidným charakterem.

Kolekce je v prodeji od 30. června 2022 a prodává se k po celém světě.

Zara Home x Vincent van Duysen

