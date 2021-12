Pro aktivní: Triko CityZen

Česká značka oblečení z prémiové bavlny se chlubí tím, že na ní není vidět pot, odolá špíně a snižuje tělesný zápach. Čím to? Díky speciální technologii, kterou CityZen vyvinul a používá jako jediný na světě. Můžete jít na jistotu s trikem, nebo zvolit třeba polokošili.

Pro gurmány: Cukroví z Alcronu

Nechce se vám péct cukroví? Nebo chcete letos ochutnat něco jiného a se zaručeným štemplem kvality? Pak si objednejte cukroví z Alcronu. Prodávají velkou krabici a přihodit můžete i vaječný koňak. Jen pospěšte, objednávky se uzavírají 10. 12. v 18 hodin.

Cukroví z Alcronu Foto: archiv Alcronu

Pro mlsné: Perníčková zmrzlina Crème de la Crème

Zmrzlina v zimě? Proč ne?! Stačí si doma udělat příjemně teplo a objednat –⁠ na Vánoce jak jinak než –⁠ perníčkovou. V Crème de la Crème to je sázka na jistotu, případně můžete přidat i voucher.

Pro unavené: CBD kapky

Podpořit regeneraci, metabolismus, celkově osvěžit a zlepšit zdravotní stav, to se v dnešní době hodí snad všem. A tak kdekdo ocení stále vzývanější CBD kapky nebo oleje, třeba od značky Cannacare.

Pro milovníky hygge: Česká sójová svíčka

Krušnohorská firma Na kopečku vyrábí svíčky ze sójového vosku a prodává je ve skle, kokosových miskách nebo jako vosky do aromalampy. Zakoupit je můžete ve třiceti vůních, třeba santal a cedr, levandule, kokos nebo tymián s citronem.

Sójová svíčka Na kopečku Foto: archiv Na kopečku

Pro hravé: Designové žolíkové karty

Grafický designér Ondřej Musil navrhl originálně vypadající klasické karty, které potěší především grafické designéry, návrháře, tiskaře a barvomilce, ale obecně všechny milovníky hezkých věcí. Jmenují se CMYK Playing Cards a vizuálně odkazují na základní barevnost CMYK.

Pro fanoušky technologií: Stavebnice Noyce Joyce digitronové hodiny Nixie

Všechny technologické hračičky a milovníky retra potěší digitronový budík Noyce Joyce Nixie Alarm Clock. Dá se koupit i sestavený, větší zábavu vám ale přes svátky poskytne stavebnice, z níž si složíte budík na noční stolek, nebo k zavěšení na zeď.

Teplé světlo výbojek ve skleněné baňce je nadčasové i v moderním provedení budíku Nixie Alarm Clock značky NoyceJoyce Foto: Otakar Schön

Pro kuchaře: Kurz vaření od těch nejlepších

Štěpán Návrat je majitelem třírestaurací: Café Buddha, Benjamin14 a PRU58. Jako jeden z prvních začal v Česku s kurzy vaření zaměřenými na asijkou kuchyni. V současné chvíli je v nabídce kurz sushi pro začátečníky i pokročilé, dále Vietnam, Thajsko a Indonésie. Zážitek, který můžete darovat pomocí voucherů s prodlouženou dobou platnosti.

Pro fanoušky streetwearu: Oblečení s motivy hororů

Na Vánoce to možná hned neužijete, ale může se to hodit třeba na Silvestra a nebo na příští Halloween. Co takhle se obléct do oděvů Vans s tématy slavných hororů? Na výběr je třeba tričko s motivem Vymítače ďábla, mikina s děsivými dvojčaty z Osvícení nebo ponožky inspirované Pátkem třináctého nebo To.

Pro bohémy: Šampaňské v dárkové kazetě

Šampaňské ocení snad každý, natožpak v krásném balení dárkové kazety. Darujte tak třeba Moët & Chandon Brut Imperial, ikonické šampaňské víno domu Moët & Chandon. Můžete si ho dokonce i nechat personalizovat.