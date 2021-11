Petr Mára a Jirka Král milují technologie, točí o nich videa, učí lidi i firmy se ve virtuálním světě pohybovat, a když se objeví něco nového, něco, co tu ještě nebylo, tak nad tím nemávnou rukou a musí se o tom dozvědět co nejvíc. Nechtějí prý, aby jim ujel vlak. A tak sledují vývoj kolem kryptoměn, NFT a o budoucnosti v on-line světech mluví s úplnou přirozeností jako o tom, co nás čeká a nemine.

Petr Mára a Jirka Král jsou ale také kamarádi, kteří si celkem dost rozumí a na budoucnost světa poháněného technologiemi se dívají stejnou perspektivou. Právě teď skrz chytré brýle od Facebooku. Po pár minutách našeho rozhovoru bylo jasné, že jsme si do vydání o technologiích (a autech) nemohli vybral lépe. Chrlili neskutečné množství informací.

Pokračovali jsme s nimi o týden později, při diskusi, která nabrala zcela jiné obrátky. Přesunuli jsme se totiž do budoucnosti, která je možná nevyhnutelná a lákavá, přinese s sebou ale také problémy s rozevírajícími se nůžkami společnosti a nedostatkem zdrojů i prostředků pro život takový, jak ho známe nyní. A také s tím, kdo bude určovat, co je pravda, a kdo bude držet informace. Následovalo bouřlivé vykreslování nejrůznějších scénářů. A při uzávěrce také bouřlivá diskuse v naší redakci.

Shodli jsme se ale, že ať už bude naše budoucnost jakákoli, nesmíme zapomenout na jednu věc:

Neztratit člověčenství.