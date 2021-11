Jeden byl kdysi nejznámější český youtuber, druhý je technologický evangelista. Oba teď natáčejí videa o technologiích, nakupují kryptoměny i NFT a čekají na to, až se naše životy přesunou do online světů. Prý to bude brzy, jiné cesty není a zdá se, že oni dva jsou připraveni. Petr Mára a Jirka Král.