Znáte to, když už si myslíte, že vás nic nepřekvapí, tak se stane něco, z čeho jste paf. V tomhle případě to bylo spíš wow. To, že je Emma Smetana velice inteligentní, nadaná muzikantka a ještě k tomu je krásná, jsme věděli. Také proto jsme si ji vybrali na hlavní rozhovor. Ale povídat si s ní o dění ve světě, poslouchat, jak vášnivě mluví o hudbě, filmu a o životě a ještě stihne glosovat dění na české politické scéně, bylo inspirativní. A stejně wow bylo, když se postavila před objektiv fotografa. Snad každá fotka byla skvělá.

Na titulku jsme ale nakonec vybrali tu, která nebyla úplně v plánu: je na ní sebevědomá žena a máma, v tom nejintimnějším a zároveň nejsilnějším momentu dne. Tohle pro nás je Emma Smetana. Soustředí se na sebe, svou práci a své nejbližší.

Druhým silným příběhem v tomhle čísle je ten Tamary Kotvalové, která vybudovala úspěšnou mnohamilionovou firmu, i když před lety neměla jako matka samoživitelka nic. Pozvala nás k sobě na Slapy a rozpovídala se o hudbě, svých dětech i velkých developerských plánech v jejím milovaném Chorvatsku.

A když už jsem u toho cestování, naplánujte si na babí léto třeba Toskánsko. A až tam budete, vydejte se po stopách naší redaktorky They a zajeďte si do Panzana na pořádnou večeři k nejlepšímu řezníkovi současnosti, k Dariu Cecchinimu!

Držte prst na tepu doby také s naším výběrem knih. Mám tam jednu obzvlášť oblíbenou, která vás zavede do funkcionalistických skvostů po celém světě, včetně brněnské Vily Tugendhat. V některých z nich dokonce můžete přespat, a to už stojí za to, začít plánovat cestu.

Ať už vaše plány na hravý podzim budou směřovat kamkoli, přeji vám šťastnou cestu!