V roce 2021 se bude Designblok zabývat hledáním štěstí. Po měsících pandemie zvolili organizátoři právě štěstí jako hlavní téma, které bude propojovací linkou festivalu, od vizuálu a podoby Designérie po jednotlivé instalace a doprovodný program.

„Uplynulý krizový rok obnažil touhy staré jako lidstvo samo – touhy po štěstí, po zdravém a naplněném životě. Vyvolal otázky, zda žijeme správně a naplno. Zda jsme šťastni. V roce 2021 se bude Designblok zabývat právě hledáním štěstí. Budeme sledovat trendy, které jsou v designu jasně patrné – návrat k přirozenosti, k přírodě, k člověku a jeho potřebám. Optimismus, opravdovost. Obnova. Renesance hodnot lidskosti, hledání štěstí, návratu k sobě samému a svým potřebám. To jsou hodnoty, které design může pomoci přinést a které chceme přiblížit široké veřejnosti,“ vysvětluje Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Vizuál letošního ročníku vznikl zachycením okamžiku, ve kterém bylo umělými prostředky simulováno štěstí. Série fotografií nahodilých průsečíků letu člověka a květiny se staly základem celkové kompozice. Vizuál se bude postupně proměňovat, skládat, rozkládat a doplňovat i o nové fotografie.

„Vzali jsme barvy, květiny, možnosti skoku i vrcholný let a v jeden okamžik je vrhli před objektiv. Něco se stalo. Vizuálem se nesnažíme doslovně vyjádřit štěstí, ale spíš nastavit prostředí, parametry, pocit. Ve výsledku nepůjde o jednu fotografii s titulkem, ale postupnou vlnu obrazových asociací, které nás doufejme přivedou k přemýšlení o pojmu štěstí, o hodnotách, které nám přinesl tento zvláštní čas pandemie, i k novým konkrétním předmětům a tvůrčímu úsilí, které za nimi stojí. Štěstí jako odraziště. Nová renesance. Vizuál jako symbol,“ popisuje Jiří Macek, kreativní ředitel Designbloku.

Momenty zachytil fotograf Salim Issa a výslednou grafickou stránku vizuálu zpracovala Martina Černá ze studia Imagery. Další varianty vizuálu budou odhalovány postupně s blížícím se začátkem festivalu.

Vizuál Designbloku 2021 Foto: Designblok

Každý rok se konceptu a podoby Designérie, centrálního prostoru Designbloku, chopí přední český designér. Letos to budou rovnou dva. Po minulých ročnících v režii Maxima Velčovského, Lucie Koldové či Jana Plecháče přebírá štafetu dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal, laureáti hlavního ocenění Cen Czech Grand Design za rok 2020.

Jejich svěží přístup k designu vystihuje fenomén do it yourself, který se společně s tématem štěstí promítne i do letošní Designérie. „Je srdcem Designbloku, místem setkání, odpočinku a zážitku. Designérie je pro nás oázou, která nabízí nejen dobrou kávu, ale i radost z tvorby. Štěstí tak prochází žaludkem i rukama. Posadíme se na upcyklovaný nábytek, budeme pít kávu, klábosit, odpočívat, přemýšlet a tvořit,“ popisují budoucí Designérii její autoři Eduard Herrmann a Matěj Coufal.

Mimo Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslové museum se do programu Designbloku tradičně zapojuje řada galerií, showroomů a pop-up shopů po celé Praze. Po loňské pauze se letos mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný program i zahraniční hosty.