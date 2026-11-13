SPODNÍ PRÁDLO

První vrstva

Česká značka udržitelného menstruačního prádla vstupuje do světa pánské módy, resp. pánského spodního prádla. Ambassadorem je sportovec a influencer Martin Fuksa. Nymburský rodák je olympijským vítězem v rychlostní kanoistice z Paříže 2024, pětinásobným mistrem světa, patnáctinásobným mistrem Evropy a držitelem dvou světových rekordů. Značka přichází s nabídkou v podobě volných boxerek Boyfriend, klasických boxerek Nine to Five, modelů Anti‑Chafing z prodyšného nylonu a List Drop s absorpční membránou a v neposlední řadě zde na obrázku skvěle padnoucí sportovní model Race Day z perforované látky.

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