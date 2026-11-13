Celebrita ve vlasech
Pozornost budí pouhé tři produkty na vlasy plné polymerů, lipidů a keratinů, které pod novou značkou mes° představila oscarová Jennifer Lawrence. To samo o sobě táhne, ale zajímavější možná je, že spoluzakladatelkou projektu je absolventka prestižního MIT, biotechnoložka a podnikatelka Jasmina Aganovic, jež vyvíjela produkty pro Fresh, Living Proof, stála za parfémovým labelem Future Society a založila vlastní biotech laboratoř Arcaea.
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