Ať je jak vííítrrr
Investicí měsíce pánského čísla vyhlašujeme dravého Vetřelce, který poprvé unikl ze zajetí okruhů do divočiny. Ze spojení britské automobilky Aston Martin a francouzské značky Brough Superior vyjel další superbike, AMB 002 Roadster. Model navazuje na okruhový typ AMB 001, ale na rozdíl od svého předchůdce je schválený pro běžný silniční provoz. O pohon se stará kapalinou chlazený vidlicový dvouválec o objemu 1083 cm2 s výkonem 130 koní a točivým momentem 110 Nm. Konstrukce využívá lehký titan a karbon, a tak suchá hmotnost motocyklu dosahuje pouhých 190 kg. Designu dominují organické, plynoucí linie, které kloužou po statném vetřelčím těle. Výroba bude probíhat výhradně ručně, pro celý svět vznikne 300 exemplářů a první dodávky majitelům jsou naplánovány až na třetí čtvrtletí 2027. Máte‑li vážný zájem, připravte si 3 529 000 Kč.
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