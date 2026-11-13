Zářivá jantarová barva, sladká vůně karamelu a chuť… arašídového másla. Whisky Skrewball je jiná, originální, jde si vlastní cestou a nebojí se být černou ovcí, protože právě její odlišnost je její výhodou. Kdo by čekal kombinaci whisky a arašídového másla?! Výrazná sladká chuť s tóny vanilky a mléčné čokolády, doplněná slaným nádechem jdoucím do kontrastu s karamelem a oříšky, si našla své fanoušky po celém světě. Českým zákazníkům ji přijel do Prahy představit sám zakladatel Steven Yeng, pro kterého právě arašídové máslo představuje jednu z nejsilnějších vzpomínek na dětství.
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