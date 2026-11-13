Podpořili jste někdy nezávislé české šperkaře, konkrétněji tuzemského klenotníka muže? Nebo pánské šperky hledáte v bezpečném světě tradičních šperkařských domů ze zahraničí? Jste tým Zlaté české ručičky, nebo tým Italsko‑francouzská elita?

Český šperk má ve světě dobré jméno, podobně jako tradiční škola UMPRUM, jež učí drahému řemeslu. Hodnota šperku na míru, jedinečného kousku, který vzniká jen pro vás, rychle poroste na hodnotě. Investujete nejen do drahého materiálu, ale také do uměleckého objektu.

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