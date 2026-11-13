Spotřebiče značky Miele dlouhodobě patří mezi přední značky v prémiovém segmentu domácích spotřebičů. Po celém světě zaměstnává na 23 tisíc pracovníků a s rostoucí poptávkou německý výrobce loni zaznamenal celkový obrat na 5,16 miliardy eur. Česko přitom patří mezi důležité trhy v regionu. Miele má navíc v Uničově v Olomouckém kraji výrobní závod, který se specializuje na výrobu sušiček prádla a myček nádobí.
Jak ovlivňuje vývoj technologií AI a jak se mění vnímání a potřeby zákazníků, jsme se zeptali šéfky pro regiony střední a východní Evropy Ievy Kulbergy (na fotce), která v září na setkání v Praze mluvila o dalším směřování Miele i o výhodách, které s sebou fungování rodinné firmy přináší.
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