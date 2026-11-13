Monika a Jirka začali pít kávu na cestách po světě. A že jich bylo! Monika totiž pracovala jako letuška. Dnes mají s Jirkou dvě děti a k tomu také dvě kavárny v Kutné Hoře. Pryč jsou ty roky, kdy tu nebylo kam jít, ba naopak právě kavárny vzaly Horu útokem a vy budete potřebovat víkend, abyste je všechny navštívili.
Turistku otevřeli v roce 2022 na cestě ke svaté Barboře, přímo u jezuitské koleje, kde dnes sídlí Galerie Středočeského kraje. Na mlýncích jsou věrní pražírnám Beansmith’s nebo Kmen. Pečou si vlastní pečivo, které se samozřejmě odráží i v jejich krásných snídaních. Zkuste cokoliv s vejci od Švorbových nebo podzimní sendvič s dýňovým hummusem, pršutem z Bohdanče a balzamikovou cibulkou.
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