Černá kočka
Nepokoje ve Francii ve mně vyvolaly vzpomínku. Ke třicátinám jsem dostala krásnou cestu, která vedla přes pařížské zastavení, degustace na vinicích v Saint‑Émilionu až na poloostrov Cap Ferret. Oceánské pobřeží je mimo sezonu syrovější a vítr vykresluje elegantní žebroví do písečných dun. Nonšalance krajiny i styl francouzského života, potažmo pařížské smetánky, v malých rybářských osadách mě okouzlily už ve filmu Les Petits Mouchoirs (Milosrdné lži).
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