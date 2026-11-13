Pro plazy a obojživelníky měl Prokop Svoboda slabost odjakživa. Skáče do terénního auta, bere si vysoké rybářské holínky a za chvíli už stojí ponořený v biotopu pro obojživelníky a vytrhává z něj expanzivní orobinec. „Nedá mi to, když už jsem tady, ještě pár rostlin,“ volá po chvíli na břeh. Jezdí sem tak často, co to jde. Tady na malebných kopcích Středního Poohří dal dohromady dvacetihektarový celek, kde postupně se svým týmem obnovují přírodní procesy a sledují, jak se místní příroda uzdravuje a vrací se do ní fauna i flóra, která sem přirozeně patří. Vedle mokřadů tu nechal vysadit původní odrůdy ovocných stromů, kousek dál ukazuje na přírodní sesuvové jezero a támhle vybudoval chráněné líhniště, aby měly místní užovky stromové vhodné podmínky.

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