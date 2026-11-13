Daleko od ruchu nablýskaného realitního světa, ve kterém už skoro tři dekády prodává prémiové nemovitosti, se s výhledem na Doupovské hory a s kosou v ruce dnes brodí mokřadem. O místní biodiverzitě, o žábách, čolcích nebo karasech obecných by Prokop Svoboda mohl mluvit nekonečně dlouho. A o obnově a nutné péči o krajinu, které se staly jednou z jeho priorit, také. Před pár lety jim dal i oficiální podobu společnosti Refugium. A tak teď na několika místech po celém Česku se svým týmem skládá z revitalizovaných hektarů luk a mokřadů krajinnou mozaiku, kde voda zůstává v půdě a i během vyprahlého léta to tu kvete, voní a bzučí.
Pro plazy a obojživelníky měl Prokop Svoboda slabost odjakživa. Skáče do terénního auta, bere si vysoké rybářské holínky a za chvíli už stojí ponořený v biotopu pro obojživelníky a vytrhává z něj expanzivní orobinec. „Nedá mi to, když už jsem tady, ještě pár rostlin,“ volá po chvíli na břeh. Jezdí sem tak často, co to jde. Tady na malebných kopcích Středního Poohří dal dohromady dvacetihektarový celek, kde postupně se svým týmem obnovují přírodní procesy a sledují, jak se místní příroda uzdravuje a vrací se do ní fauna i flóra, která sem přirozeně patří. Vedle mokřadů tu nechal vysadit původní odrůdy ovocných stromů, kousek dál ukazuje na přírodní sesuvové jezero a támhle vybudoval chráněné líhniště, aby měly místní užovky stromové vhodné podmínky.
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