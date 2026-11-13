V galerijních prostorách na Národní třídě č. 7 to v posledních týdnech žije víc než obvykle. Probíhá tu předaukční výstava děl, která zároveň slouží jako pozvánka na letošní dražbu Galerie Kodl. Na stěnách vedle sebe visí Filla, Sýkora, Zrzavý, Muzika, Lada, Čapek, Kupka i Šimotová. Výčtu vévodí velká plátna od Toyen nebo Načeradského, doprovázená současnou českou tvorbou, ale také mistry 19. století. Už brzy se ale budou dražit v pražském Paláci Žofín, který se už 29. listopadu promění v aukční síň, do které se sjedou stovky netrpělivých sběratelů umění.
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