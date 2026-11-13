Kdysi tady v Krušovicích jeho pradědeček malíř založil ovocný sad, prý kdyby se uměním neuživil. Ty staré stromy jsou už dávno pryč, teď tu posledních pár let rostou nové, které nechal právník Ondřej Trubač vysadit, aby navázal na rodinnou tradici. Obnovený ovocný sad je zároveň jediným místem, kde dokáže aspoň chvíli nic nedělat. Daleko od ruchu velkoměsta si sedne na verandu a – jak říká – kouká do blba; a za chvíli zase běží dál, do baru, který provozuje pod Pražským hradem, za mikrofon podcastu, který teprve nedávno rozjel, nebo do své advokátní kanceláře Bříza & Trubač, kterou se svým kolegou zakládali před třinácti lety.
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