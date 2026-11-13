Ať už přijíždíte z jakékoli světové strany, u fotbalového hřiště SK Slavoj Cholupice zahněte na úzkou vedlejší silnici, cestou ještě minete dětské hřiště a za poslední zatáčkou už před sebou uvidíte travnatou plochu Letiště Točná obklopenou lesem a loukami. Na první pohled možná až idylicky zapadlé na jižním okraji Prahy, pro fanoušky letadel ale zastávka, kterou nesmí minout. Na nejmenším pražském letišti totiž mohou spatřit největší soukromou sbírku historických letadel v Česku, kterým pomyslně kraluje Baťova Electra, dvě britské stíhačky a další unikátní letadla, která přepisovala dějiny.

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