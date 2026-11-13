Nejde ho přehlédnout, na křižovatce Pařížské a Dvořákova nábřeží ze střechy shlíží na okolní dění velké červené Gesto. Nová šestimetrová socha od Jana Kalába ukotvená na galerijní skleněné kostce jako na podstavci naznačuje, že to tady žije umění. Od 12. listopadu do 10. ledna v prostorách KodlContemporary, která ho dlouhodobě zastupuje, probíhá velká výstava Kalábových děl. Dávno už to nejsou jen abstraktní plátna, přidávají se zavěšené prostorové objekty, bronz i sklo a odemykají autorovi možnosti promlouvat k divákovi organickými tvary.
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