Běžný zákazník jeho jméno nezná, a přesto si na jeho práci sáhne pokaždé, když nasedne do nové Škody. Otočný ovladač klimatizace, volant, sedačky, celková architektura interiéru… to všechno nese rukopis Petera Olaha. Pětadvacet let byl součástí mladoboleslavského designu, posledních šest let byl vedoucím designérem interiérů a pak art directorem pro jednotnou designovou identitu. Letos odchází.
Dalo by se pochopit, kdyby si chtěl dát po odchodu od škodovek pauzu. „Měl jsem předsevzetí, že si po odchodu koupím cokoli, jen ne Škodu,“ říká a začne se u toho smát. „Po několika týdnech porovnávání jsem ale došel k tomu, že univerzálnější auto není. A tak mi v garáži stojí nový Kodiaq.“ Žádné překvapení, dodává. Interiér si přece navrhoval sám.
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