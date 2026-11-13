Stará asijská legenda vypráví příběh o drakovi, který pronásleduje perlu moudrosti. Celý život po ní touží, nikdy ji však nedokáže polapit natrvalo. „Vědění a moudrost jsou dvojhvězdou, která vede lidského ducha,“ čte Filip Štěpnička drobně vyrytý nápis na těle pera Comenivs. Vyrobil ho přede dvěma lety jako poctu čínskému roku Draka. Text odkazuje k poznání jako celoživotní cestě.
Stříbrný drak se obtáčí kolem těla z rudé pryskyřice, jejíž povrch připomíná dračí šupiny. U špičky je zasazená perla Mabé, která roste na vnitřní straně lastury a má charakteristický polokulovitý tvar. Na samotném hrotu je vyobrazena dračí hlava. Cena začíná na 130 tisících korunách, záleží však na volbě materiálu – v případě zlata přesáhne půl milionu korun.
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