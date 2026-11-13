Desítky let rodina Burkarda Bovensiepena pod značkou Alpina rozsáhle upravovala vozy BMW a získala si za to uznání odborníků i veřejnosti. Když automobilka BMW oznámila, že kompletně přebírá značku Alpina, všichni čekali, co bude s malým bavorským výrobcem dál. Bratři Andreas a Florian Bovensiepenové se ale krátce nato nechali slyšet, že se vydají novou cestou, a loni představili světu vlastní značku, které dali rodinné jméno. Jejich prvním modelem je Zagato, GT vycházející z M4, s karbonovou karoserií a ikonickou vyboulenou Double Bubble střechou, s šestiválcem o síle 611 koní pod kapotou a zrychlením z nuly na sto za 3,3 sekundy a s cenovkou začínající téměř na osmi milionech korun. Následovaly modely 05 GT a Spider, všechny v limitovaném počtu 99 kusů.
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