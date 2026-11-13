Nová Škoda Peaq se na silnicích představila už na začátku července, zcela v červeném vyjela na polovinu etap slavné Tour de France jako Red Car, ředitelský vůz Christiana Prudhomma vybavený šesti radiovými anténami s uchycením přímo do karoserie, majáky a chladničkou se šampaňským. Komunikační centrum a jeho baterie mají místo v zavazadlovém prostoru. Jde o upravené mobilní velitelství, ze kterého ředitel dohlíží na průběh závodu, proto byla zvolena nejvyšší konfigurace Peaq 90x Sportline. Na zbývajících úsecích Christian Prudhomme využil jako své mobilní řídicí centrum plug‑in hybridní Superb iV. Škoda Auto mimochodem organizátorům závodu poskytuje až 225 svých vozidel a tradičně sponzoruje zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže, dodává trofeje pro celkového vítěze a lídry bodovací a vrchařské klasifikace i pro nejlepšího mladého jezdce.
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