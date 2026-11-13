Jedním tahem představila Škoda Auto dvě nové elektrické vlajkové lodě v poptávaných segmentech: na jedné straně Epiq – zábavné kompaktní SUV do města, na straně druhé pohodlný koráb Peaq, do kterého se snadno sbalíte s celou rodinou a ještě vás mile překvapí obratností v každé zatáčce.
Cestou z mnichovského letiště do rakouských Alp se střídá dálnice s okreskami i pomalé serpentiny s ostrým klesáním, které před vámi rozevřou výhledy do sluncem zalitých údolí. Podle mapy pohodová jízda čítající necelých dvě stě kilometrů, pokud si neuděláte z doporučené trasy dobrovolnou odbočku – a vy si ji uděláte, protože vás to za volantem nových škodovek bude bavit. Mladoboleslavská automobilka si v září připravila pro novináře první ostré testovací jízdy, během kterých jsme strávili za volantem několik hodin a zkoušeli, co všechno nový Epiq a Peaq dokážou.
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