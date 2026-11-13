Poslední kus asfaltu končí nenápadně. Silnice se začne drolit, pak se rozpadne na štěrk a hned vedle stojí cedule: dál jen s pohonem 4×4. Člověk z Evropy, zvyklý na to, že dopravní značky jsou občas spíš doporučení, si řekne, že jde o pojistku pro právníky. Pak ujede dalších dvacet kilometrů, přejede první řeku a pochopí, že tahle cedule rozhodně nepřeháněla.
Na Islandu se totiž čtyřkolka hodí víc než kde jinde. A Toyota Land Cruiser je auto, které tu má svoje místo. Pod kapotou naftový čtyřválec 2,8 litru s 48voltovým mildhybridním systémem, výkonem 205 koní a točivým momentem 500 Nm. Sílu přenáší osmistupňový automat, nechybí stálý pohon všech kol, redukce ani rámová konstrukce. A samozřejmě uzávěrka diferenciálu, možnost měnit jízdní režimy, odpojitelný přední stabilizátor a kamery ukazující i prostor pod autem.
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