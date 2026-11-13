Zuřivý pulz megalopole
Noční Hongkong, miliony zářivých neonů a vjemů, zrychlený tep, metalické odlesky a poskakující měňavé mžitky. Na sebe zlatý oblek štíhlého střihu nebo svrchní splývavý trenčkot s metalickými odlesky, kterými se návrhář Anthony Vaccarello rozloučil se značkou Saint Laurent. Do sebe unikátní drink v hotelu Rosewood na Salisbury Road 18, kde 29. listopadu oficiálně otevírá Bar Camillo. Stojí za ním duo Lorenzo Antinori a Justin Shun Wah, zakladatelé podniku Leone taktéž v Hongkongu, jenž získal ocenění pro nejlepší bar světa.
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