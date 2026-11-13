Zuřivý pulz megalopole

Noční Hongkong, miliony zářivých neonů a vjemů, zrychlený tep, metalické odlesky a poskakující měňavé mžitky. Na sebe zlatý oblek štíhlého střihu nebo svrchní splývavý trenčkot s metalickými odlesky, kterými se návrhář Anthony Vaccarello rozloučil se značkou Saint Laurent. Do sebe unikátní drink v hotelu Rosewood na Salisbury Road 18, kde 29. listopadu oficiálně otevírá Bar Camillo. Stojí za ním duo Lorenzo Antinori a Justin Shun Wah, zakladatelé podniku Leone taktéž v Hongkongu, jenž získal ocenění pro nejlepší bar světa.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se