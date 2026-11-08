Dánská The Lego Group je v současnosti největší a nejziskovější hračkářskou společností světa. Finanční výsledky rodinné firmy za rok 2025 hlásí obrat 83,5 miliardy dánských korun (přibližně 280 miliard Kč) s meziročním nárůstem o 12 procent. Je zároveň největším globálním výrobcem pneumatik. Ačkoli jde o miniaturní modely, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní gumové směsi a splňují klasické parametry pneumatik. Z továren Lego každý rok vyjede přes 300 milionů pneumatik.

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