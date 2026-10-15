Na protější straně stolu sedí dlouholetá filantropka a spoluzakladatelka nadačního fondu Happy Hearts Karolína Bosáková, která pomáhá stavět školy pro děti po celém světě. Vedle ní je sedmnáctiletý student Gabriel Pokorný, který měl před pár týdny na jednu takovou stavbu školy v Nepálu odjíždět. Kvůli bleskovým povodním, které zemi na nepálsko-tibetské hranici po zřícení ledovce a kusu sedmitisícové hory Langtang Lirung zasáhly, na dobrovolnickou akci neodjel. Společně se svými spolužáky ale okamžitě zareagoval a rozhodli se, že musí pomoct aspoň na dálku.
Natočili videa s prosbou o pomoc na sociální sítě, oslovili školu, rodiče i širší komunitu a na platformě Donio vypsali krizovou sbírku, díky které se už podařilo vybrat přes 300 tisíc korun. „To, že jsme tam měli jet a mohli jsme tam v tu chvíli ničivých povodní být, nám otevřelo oči. Lidé tam dál žijí a to pro nás byla obrovská motivace spojit síly a vytvořit co největší podporu,“ vysvětluje Pokorný. „Důležité pro nás bylo, aby lidé přesně věděli, kam jejich peníze jdou a komu pomáhají.“
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