V posledním editorialu jsme si dali malou lekci štěstí. Teď se ale očividně pohybuju na opačném konci spektra. Máte podzimní depresi? A můžeme ji vidět? Slýchám to čím dál častěji, snad se vás to nedotýká, nijak to nezlehčuju, ale proč se nás ostatní ptají, jestli je nám špatně?
Jasně, míň slunce, víc tmy, déšť, nervozita z vidiny konce roku, ke kterému snad všichni kličkujeme, co můžeme, abychom splnili poslední nutnosti a povinnosti, než aspoň na chvilku uložíme svůj pracovní mozek k zimnímu spánku. Všechno to mám taky. Ale s nějakým podzimním splínem na mě vůbec nechoďte.
Ale ne, nechci poradit, nechci si číst seberozvojové a coachingové články a příspěvky na sociálních sítích o tom, jak se nad období podzimu povznést, jak být dobrá, lepší, nejlepší. Je teprve říjen, můj oblíbený měsíc odjakživa. Nejen protože mám (zase) narozeniny, ale taky proto, že barevné listí skvěle rozhází můj monochromatický šatník, že jsou téměř obden neuvěřitelné západy slunce, že si s dětmi začínáme vařit jablečné čaje táhnoucí se na plotně celý víkend a že konečně tenhle rok skončí a já budu v lednu zase na startovací čáře plná nadějí, že tentokrát stihnu jistě všechno, budu mít víc a lepších nápadů, budu si víc chránit víkendy a vůbec, všechno bude skvělý.
A ne, nepotřebuju k tomu příručku na život, která zaručeně vyřeší všechno za mě.
Každým rokem zjišťuju, že moje máma, babička, prostě všichni ti kdysi v mých dětských očích staří lidi, měli pravdu. Nikdo nás nenaučí žít líp než my sami. Nikdo za nás neudělá ty chyby, ze kterých se pak my (snad) poučíme. Nikdo nás ale taky nenaučí znovu se zvednout, když máme hodně blbej den. A když to všechno s pokorou zvládneme, už nás nic nezlomí.
Tak si nedělejte nic z toho, že podle některých příruček nejste (zatím) nejlepší. Nebo že v očích někoho jiného vám chybí k dokonalosti už jen krůček, který se ovšem neustále prodlužuje, a stejně tou pomyslnou cílovou páskou nikdy neproběhnete. Protože ve výsledku nám ke klidnější duši stačí uvědomit si, že nejdůležitější názor na nás samotné je ten náš.
Hezký podzim!
(Ať je přesně podle vašich představ.)
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