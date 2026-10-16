OBCHOD
Skleněnka
Sklárna Rückl oslavuje 180 let od svého založení otevřením nové vlajkové prodejny v ulici v centru Prahy. Nový flagship store vznikl ve spolupráci se značkou Artisème a jeho interiér navrhlo architektonické studio Atelier Monday. Jako jediné místo v Praze nabízí kompletní sortiment značky včetně novinek, jako jsou svícny z kolekce Heroine či barevné varianty řady Metropolis. Koncept přesahuje běžný retail a přináší zákazníkům butikový zážitek spojený se současným českým sklářstvím. Návštěvníci si zde mohou vybrané výrobky personalizovat nebo si na brousicím stroji sami vyzkoušet ruční broušení skla. Projekt tak symbolicky propojuje historickou tradici sahající do roku 1846 s moderním designem a řemeslem z Nižboru.
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