Novinka značky Atelier Materi vrství královnu květin v nečekaných intenzitách. Parfémový extrakt Rose Palezia začíná svěže růžovým grapefruitem a bergamotem, později se přidávají černý a bílý pepř, šafrán a růže. Důležitou součástí vůně je přírodní macerovaná surovina Rose Craftivity, jež dokáže uchovat maximum přirozeného aromatického charakteru damašské růže. Výsledná ingredience tak zachycuje svěží vůni právě utržené růže s jemnými tóny liči, medu, koření a ovoce. Nakonec se připojí směs tří druhů růže, kosatec, pelargonie a balzámové tóny jedle.

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