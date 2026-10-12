Skleněné výhonky
Investujte do unikátního umění za dostupnější ceny. I z takových kousků se časem stanou rodinné klenoty a žádané sběratelské unikáty. Jack’s Vase české sklářské výtvarnice a designérky Elis Monsport vznikla v roce 2024 a je inspirovaná pohádkou o Jackovi a kouzelné fazoli, což se odráží v jejích organických, plynulých tvarech, které evokují neustálý růst a pohyb živé přírody. Váza vzniká kombinací foukaného skla do dřevěné formy a následného ručního tvarování žhavého materiálu. Díky tomuto procesu je každý vyrobený kus neopakovatelným originálem s jedinečným propletením linií. Varianta ve velikosti M (53 × 27 cm) váží přibližně 8 kg a stojí 70 000 Kč. A stane se úchvatným šperkem vašeho interiéru. Limitovanou sběratelskou sérii prodává umělecká platforma KC Editions.
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