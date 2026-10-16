Říjnový Designblok rozsvítil Prahu v duchu svého hlavního tématu – Světla. Instalace více než čtyř stovek designérů doplnilo na
26 zahraničních hostů, kteří svými produkty, instalacemi i pohledem na současnost a budoucnost designu během konference Designblok Talks rozzářili tuzemskou scénu. My jsme vybrali čestnou šestici světlonošů nejen evropského designu.
1. Sebastian Herkner
Německý designér je autorem jedné z moderních ikon světového designu Bell Coffee Table, který v roce 2012 navrhl pro prominentní značku ClassiCon.
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