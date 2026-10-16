Senzace jménem Pickle otřásla českou foodie planetou. Zuza Zuzáková a Peter Szamuhel, kteří stojí také za úspěšnými koncepty jako Būcheck a Dezertina, otevřeli nový fast food se smash burgery za 125 korun. Přitom však s dostupnou cenou uchovali kvalitu surovin, mají skvělé Maso Klouda a žemle jim dodávají Křižákovi.

Rychlonakládačky, podle kterých se podnik jmenuje a které se propsaly do loga běžící okurky, jim připravuje dnes už ve velkém brněnská Farma Ráječek. To vše je pěkně zabalené, v podniku, který vypadá dobře, hraje tam nahlas rap a má hustou atmosféru, která by se dala krájet.

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