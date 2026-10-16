Zahalení

Sytost nespočtu zemitých a zelených odstínů se vpisuje do vizuálního vjemu přicházejícího podzimu. Konkrétní výjevy se podobně jako na malířských plánech zjemňují chvějivým chladem ranní mlhy, zatímco nízké slunce pozdního odpoledne naopak podtrhuje preciznost kresebných kontur. Tajemné krajiny Scotta Kahna (1946) jsou deníkovými záznamy, které přesahují doslovná zobrazení. Vyjadřují pocit či náladu, v nichž přechod z jednoho ročního období do druhého naznačuje plynutí času. Poetické ztvárnění okolního světa se v nich snoubí s krásou domnělé surreálnosti. Výstava amerického umělce v newyorské galerii David Zwirner je událostí nové sezóny. Příslovečná Silent Night je důkazem, že i na sklonku života může umělec dojít uznání. Jeho tvorbě trvající více než půl století se výrazné pozornosti uměleckého světa dostalo teprve před deseti lety.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se