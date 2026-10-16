Zahalení
Sytost nespočtu zemitých a zelených odstínů se vpisuje do vizuálního vjemu přicházejícího podzimu. Konkrétní výjevy se podobně jako na malířských plánech zjemňují chvějivým chladem ranní mlhy, zatímco nízké slunce pozdního odpoledne naopak podtrhuje preciznost kresebných kontur. Tajemné krajiny Scotta Kahna (1946) jsou deníkovými záznamy, které přesahují doslovná zobrazení. Vyjadřují pocit či náladu, v nichž přechod z jednoho ročního období do druhého naznačuje plynutí času. Poetické ztvárnění okolního světa se v nich snoubí s krásou domnělé surreálnosti. Výstava amerického umělce v newyorské galerii David Zwirner je událostí nové sezóny. Příslovečná Silent Night je důkazem, že i na sklonku života může umělec dojít uznání. Jeho tvorbě trvající více než půl století se výrazné pozornosti uměleckého světa dostalo teprve před deseti lety.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace