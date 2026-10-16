Tisíciletá sklářská tradice na ostrově Murano je dalším příkladem mísení historie se současností – vedle moderních foukaných svítidel tu mistři skláři vyrábějí také zrcadla zdobená dokonale opracovanými skleněnými detaily v moderním i tradičním velice zdobném stylu. Naše kroky míří do malé sklárny, kterou na konci šedesátých let založil Giovanni Canedese a kterou společně dál provozuje jeho rodina. Cecílie Canedese (na fotce s bratrem Simonem) se věnuje především navrhování, modernímu designu. Olga Foglar si ji vyhlédla na jedné své výpravě na Murano a vedle několika zrcadel si do bytu koupila také obrovské stropní svítidlo do obývacího prostoru v podlouhlém tvaru gondoly.

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