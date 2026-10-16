Toho večera bylo v centru Milána rušno. Když jsem v sedm dvacet přistával na letišti Malpensa, na severozápadním horizontu Alp zapadalo slunce a hořelo nebe. Než jsem prošel letištěm, byla úplná tma, a tak řidič s tabletem s mým jménem potěšil, protože následovala čtyřiceti minutová jízda do centra Milána na noc. Ocitl jsem se tu na pozvání pražského koncept storu Konsepti, který ve svých holešovických prostorách vytvořil pro tuto značku mono expozici. Exkluzivní vstupenka od a do designového světa rodiny Molteni se neodmítá. V hotelu házím tašku na postel, a protože má dokonalou polohu v srdci milánské čtvrti Brera, moje první kroky vedou kam jinam než na Piazza del Duomo před katedrálu Narození Panny Marie. Plynulost nočního turistického cvrkotu trochu narušují černé látkové zátarasy, které ze všech stran neprodyšně uzavírají historickou nákupní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. Až po chvíli mi dochází, že za světelný a hudební cirkus uvnitř může přehlídka Vogue World, která v tu chvíli startovala milánský fashion week.
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