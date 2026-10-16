Zlaté obruče

Náhrdelník z kolekce vysoké šperkařiny Louis Vuitton Mythica pro letošní rok ukazuje, že perly nemusí být staromódní a nudné. Kreativní ředitelka šperkové divize LV Francesca Amfitheatrof používá masivní zlaté perly z Jižního moře s hlubokým hřejivým leskem, které doplňuje o pavé diamanty a strukturované vrstvené obruče pro dosažení moderního architektonického stylu s rozhodně silným vizuálním dopadem.

Louisvuitton.com

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