Zlaté obruče
Náhrdelník z kolekce vysoké šperkařiny Louis Vuitton Mythica pro letošní rok ukazuje, že perly nemusí být staromódní a nudné. Kreativní ředitelka šperkové divize LV Francesca Amfitheatrof používá masivní zlaté perly z Jižního moře s hlubokým hřejivým leskem, které doplňuje o pavé diamanty a strukturované vrstvené obruče pro dosažení moderního architektonického stylu s rozhodně silným vizuálním dopadem.
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