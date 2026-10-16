Je ráno a turisticky vděčné „modré“ město Šafšawán, španělsky Chefchaouen, na severu Maroka se teprve probouzí. Všude je klid a slunce naznačuje, že dnešek bude pořádně horký. Klid naruší jen tu a tam nějaké starší auto, obvykle Dacia nebo Renault. Není divu, o nějakých 110 kilometrů vedle v Tangeru mají Francouzi jeden ze svých závodů. Jeho auta tu tak byla a stále jsou populární.
Kolona několika Volkswagenů Amarok na terénních pneumatikách a s upraveným podvozkem pro jízdu v terénu tak bez překvapení budí pozornost místních. Atraktivní pick‑upy se rychle proplétají kopcovitými uličkami města s budovami, chodníky i schody natřenými na modro a zastaví se až v místech, kde se asfalt mění v prašné a kamenité cesty. Signál i s eSIM kartou určenou pro Maroko tady ještě je, o několik kilometrů dál už se však v pohoří Rif ztrácí.
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